Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolar yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolar gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolar yükselmesi etkili oldu.

NET GELİRLER ARTTI

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık vermişken, bu ay 388 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 170 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 24 milyon dolar net çıkış kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 959 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 4 milyar 325 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 664 milyon dolar ve 495 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 852 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 280 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 56 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 82 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 138 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 172 milyon dolar, 154 milyon dolar ve 94 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 939 milyon dolar net azalış gözlendi.

Cari işlemler hesabı fazla verdi Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

TCMB: Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor." denildi.

Cari işlemler hesabı Kasım'da açık verdi 2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi.