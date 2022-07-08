Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) “Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçları belli oldu. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 olurken TÜFE beklentisi ise yüzde 40,23 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle: “Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,80 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 20,51 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 27,03 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,51’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 26,83’ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 24,39‘unun beklentilerinin ise yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 40,23 OLDU

2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 22,04 olasılıkla ise yüzde 26,00’dan fazla artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 32,50‘sinin beklentilerinin yüzde 22,00-25,99 aralığında, yüzde 25,00’ının beklentilerinin yüzde 26,00’dan fazla olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU TAHMİNİ DÖVİZ KURU

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,89 TL iken, bu anket döneminde 18,99 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,70 TL ve 20,92 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,6

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

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