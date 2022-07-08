Türkiye Gazetesi

Son dönemde Adana başta olmak üzere özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen petrol haberleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Açılan petrol kuyularının etkisi kısa sürede hissedildi, TPAO güzel haberi duyurdu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk."

BAKAN DÖNMEZ'DEN 'YENİ KEŞİFLER' MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret etti. Bakan Dönmez, benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keşfini açıkladığı bu kuyularda süreci başlattıklarını, 2021 senesi eylülünde ilk sondajı tamamladıklarını söyledi.

O günden bu yana deneme ve test amaçlı üretimlerin sürdüğünü aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim.”

Dönmez, sahadaki 2 kuyuda halihazırda fiilen üretim de yapıldığını, buralardan günlük ortalama 100-120 varil petrol çıkarıldığını bildirdi.

"BENZER POTANSİYELE SAHİP 4-5 SAHA DAHA VAR"

Yıl sonuna kadar bölgede 8 kuyu daha açmayı ve toplam 10 kuyuya ulaşmayı planladıklarını anlatan Dönmez, bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 7,5-8 milyon varil olduğunun, bunun da 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe denk geldiğinin bilgisini verdi.

Dönmez, bölgede başka çalışmalar da yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız. Belki buradaki o zaman toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar daha fazla potansiyel içerdiğini içeride arkadaşlarımız söylediler."

Petrolde bir müjde daha! Bakan Dönmez işaret etti: Eğer keşif yakalarsak... Son haftalarda Türkiye'nin gündemine oturan petrol keşifleri ile ilgili heyecanlandıran haber Bakan Dönmez'den geldi. Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret eden Dönmez, "Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız" dedi.

Resesyon endişesi petrolü düşürüyor Brent petrolün varil fiyatı nisan ayından bu yana ilk defa 100 doların altını gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü.