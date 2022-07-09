Türkiye Gazetesi

Düden Şelalesi'ni 2022 yılının ilk altı ayında 300 bin kişi, sadece haziran ayında ise 50 bin kişi ziyaret etti. Elde edilen veriler, turizmin en iyi dönemlerinden 2019 yılının ilk altı ayını ise 100 bin kişi geride bıraktı. Kurban Bayramı tatili sonunda ise mevcut rakamların katlayarak daha da artması bekleniyor. Yağışlarla birlikte su debisinde yükselme görülen şelale, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bu aylarda daha da çekiyor. Kepez ilçesi Varsak Mahallesi’nde yer alan şelalenin çıkış noktasına Türkiye’nin farklı illerinden gelen tatilciler, şelalenin döküldüğü alanda da yoğunluk oluşturup hem serinledi hem de kartpostallık manzarada fotoğraf çekindi. Almanya’da yaşayan arkadaşıyla birlikte şelaleye gezi amaçlı geldiğini belirten Esra Tüzü “Doğa harikası bir yer, bayıldık buraya” derken, bir başka ziyaretçi Gürsel Akça da “Çok harika bir yer. Şehrin içinde böyle bir doğal oluşum çok hoşuma gitti. Herkesin görmesi gerekiyor” diye konuştu.

Vatandaşlar bayram tatili için yola çıktı, trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Bir milyon kişi bayram için yola çıkıyor... Ucuz tatile dikkat! TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bayram turizminin canlandığını belirterek “Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatlarına karşı dikkatli olun. Dolandırıcılar, otellerin ve seyahat şirketlerinin sitelerini kopyalayarak dolandırıyorlar” dedi.