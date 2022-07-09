Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre üreticiler sahip oldukları toplam çay bahçesini 7 eşit parçaya bölerek, her yıl 7’de birini budayacaklar. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, budama yapmayan veya eksik budamada bulunan üreticilerden ilgili budama yılında yaş çay yaprağı satın almayacak. Tebliğ, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Çay bahçelerinin budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı ruhsatlı yaş çay üreticilerine 7 yıl için ödenecek. Gelir kaybının hesabında, dekar başına ortalama verim 1.500 kilogram olarak baz alınacak. Budama yapılan alanlar için yıllık üretim kaybı yüzde 70 oranında hesap edilecek. Üretici gelir kaybının hesabında, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün o yılki yaş çay alım fiyatı esas alınacak.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2022 yılı budama döneminde 185 bin 241 üreticinin 106 bin 537 dekarda budama yaptığını, budama bedeli olarak 719 milyon 511 bin lira almaya hak kazandığını belirtti. Alim, paranın banka hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üreticilere müjdeyi vererek; “Üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75’e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek”

Yaş çay alımları yarın başlıyor ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2020 yılı yaş çay sezonun 1. sürgününün dönüm başına 600 kilogram kota alımı ile 19 Mayıs Salı günü itibariyle başlayacağını duyurdu.