Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bu alandaki toplam kurulu gücü son bir yıl içerisinde 3.222 megavatsaat artarak 52 bin 585 megavatsaate ulaşırken en yüksek artış biyokütle santrallerinde gerçekleşti. Geçen senenin mayıs ayından bu yana 98 adet biyokütle santrali açılırken kurulu güçte megavatsaat cinsinden yüzde 47 artış kaydedildi.

Haziranda üretilen elektriğin yüzde 27’si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21’i doğalgaz santrallerinden, yüzde 17’si ithal enerjiden, yüzde 15’i yerli kömür santrallerinden, yüzde 11’i rüzgâr santrallerinden, yüzde 3’ü jeotermal enerji santrallerinden, yüzde 1’i de güneş enerjisi santrallerinden sağlandı. Fintables Kurucu Ortağı Yunus Şahin, Rusya’ya ambargolar devam ettikçe kömüre talebin güçlü kalacağını, bundan sonraki aylarda yükselen yakıt maliyetlerinin elektrik fiyatlarına yansıyacağını söyledii.

Enerji krizi büyüyor: AB Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalı Enerji krizi ile yüz yüze gelen Avrupa’ Rusya’dan gelen gazın tamamen kesilmesi ihtimaline hazırlanıyor. Fransa’da konuşan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen AB’nin gaz akışının daha fazla kesintiye uğramasına hazırlı olması gerektiğini dile getirdi.