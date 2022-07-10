Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerlilik adımları her alanda olduğu gibi enerji alanında da dikkat çekiyor. İlk olarak yerli kaynaklar kullanılarak enerji üretilmesiyle başlayan süreç, bu alandaki teknolojinin de yerlileşmesiyle devam ediyor. Keban Hidroelektrik Santralindeki (HES) jeneratörlere yaptığı yerli dokunuşla 130 milyon liralık tasarruf sağlayan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) mühendisleri, geliştirdiği diğer teknolojilerle de yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık üç yıl önce kolları sıvayan EÜAŞ Otomasyon Sistemleri (EOS) ekibi, yerli otomasyon sistemini geliştirmek için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu başarıya ulaşan ekip, gerekli testlerin ardından ilk kurulum için adım attı. İlk olarak 27 Temmuz 2020’de Antalya’daki Kepez II HES’te başarıyla çalışmaya başlayan yerli otomasyon sistemi, bugüne kadar problemsiz bir şekilde işlevini yerine getirdi. Adından Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kullanılmaya başlayan EOS, şu anda 12 HES ünitesinde yabancı firmaları oyun dışı bıraktı. EOS ile birlikte otomasyon sistemlerinin güncelleme maliyetlerinde ünite başına ortalama 3 milyon dolarlık tasarruf sağlanmış oldu. Böylece EOS, uygulandığı 12 santral ünitesinde 36 milyon doların devletin kasasında kalmasını sağladı. Yerli sistemin 45 EÜAŞ santralindeki 153 ünitede kullanılması planlanıyor. Bu plan dâhilinde yaklaşık 460 milyon dolarlık tasarruf sağlanmış olacak.

VERİLER TÜRK MÜHENDİSLERDE

Yerli otomasyon sisteminin faydaları tasarrufla sınırlı değil, aynı zamanda santral verilerinin de yurt içinde kalmasına sağlıyor. Söz konusu veriler, Türkiye’nin yerli ve millî kuruluşu EÜAŞ’ın elinde toplanıyor. Ayrıca sahada, otomasyon kaynaklı problemler ve ek istekler de EOS saye- sinde daha kolay ve hızlı çözülüyor. Yerli sistem geliştirilmemiş olsaydı, santrallerde Almanya,

Fransız, Avusturya veya İsveç tarafından geliştirilen otomasyon sistemleri kullanılacaktı.

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