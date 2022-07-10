Türkiye Gazetesi

Bu sene tatil beldelerinde ev tipi klimalarda bir artış görüldüğünü anlatan Yüksel Eminoğlu, geçen sene ile kıyaslandığında ev tipi klimaların satışının yüzde 27 civarında arttığını aktardı. Trekking ürünlerinde yüzde 17 civarında artış yaşandığını, 1.000 TL altı treking ayakkabı satışındaki artışın tüketicilerin bu sene tatillerini oteller yerine daha çok tabiatta geçirmeyi tercih ettiğini gösterdiğini anlatan Eminoğlu, gıda paketleri ve kolilerinin de bu sene ilgi gören bir diğer ürün sepeti olduğu bilgisini verdi. Eminoğlu, şöyle konuştu: Bu segmentte de adetsel artış yüzde 23 olarak gerçekleşti. En çok artışı paket bazlı olarak yüzde 63 ile Muğla, yüzde 51 ile Çanakkale olarak gözlemledik. Bu rakamlar, salgın sınırlamalarının kalkması ve tatil süresinin de uzatılmasıyla birlikte yazlık ve tatil beldelerinde geçirilecek olan bu tatil döneminin e-Ticaret’e yansımalarını gösteriyor.

e-Ticaret’e çekidüzen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi.