Türkiye Gazetesi

TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle, yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkânı getirildi. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekiyor. Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esas kabul edilecek ancak 31 Mart 2023’e kadar birden fazla bildirimde bulunulması mümkün olacak. Bildirimde bulunulduktan sonra hataların düzeltilmesi imkânı da bulunuyor.

ÜÇ AYDA ÜLKEYE GETİRİLECEK

Varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışındaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 5 Temmuz 2022 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin en geç 31 Mart 2023’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak. Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıkların (mesela taşınmazların) 31 Mart 2023’e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek söz konusu madde hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak.

VERGİ KADEMELİ OLACAK

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden, söz konusu varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül 2022’ye kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim 2022 - 31 Aralık 2022 arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023’e kadar yapılan bildirimler için de yüzde 3 vergi tahsil edecek. Varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl bu hesaplarda tutulması hâlinde, vergi oranı yüzde sıfır olacak. Bu durumda, banka ve aracı kurumlar tarafından tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin vergi dairesine başvurusu üzerine ilgilisine iade edilecek. Bildirimde veya beyanda bulunulan varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

VARLIKLAR HANGİ ŞARTLARDA TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞ SAYILACAK?

Taslağa göre ‘Türkiye’ye getirme’ işlemi, para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesini kapsıyor. Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları da aracı kurumlara bildirilecek. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecek.

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