Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Ticaret Bakanlığı, Rusya’daki helal pazara dair potansiyel konusunda Türk firmalarını bilgilendirdi ve Rus pazarına girmeleriyle ilgili tavsiyede bulundu. Hazırlanan raporda 2021 yılı itibarıyla dünya genelinde 1,9 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan helal gıda pazarının 2027’ye kadar 3,9 trilyon dolar seviyesine yükselmesinin beklendiği ifade edildi. Raporda 25 milyon Müslüman’ın yaşadığı Rusya Federasyonunda da yıllık yarım milyar doları aşan bir helal pazar potansiyeli olduğu belirtildi. Gelecek dönemde Müslüman nüfusun artışıyla helal pazarın Rusya genelinde daha da büyüyeceğinin tahmin edildiği, helal süt ürünleri ile helal yumurtanın Rusya’da geliştirilmeyi bekleyen alt sektörler olarak dikkat çektiği ifade edildi. Helal turizm, helal moda ve helal kozmetik pazarında da potansiyel olduğu ayrıca gayrimüslim nüfus arasında da helal ürün tüketiminin doğal ve sağlıklı olduğu düşüncesiyle yaygınlaştığı kaydedildi.

‘HELALİ ÖN PLANA ÇIKARIN’

Türk firmalara Rusya’daki helal pazara girmelerinin tavsiye edildiği raporda “Helal gıda alanında Rus yerel ortaklar ile iş birliği imkânlarının araştırılması ve bu alana Türk firmaları tarafından yatırım yapılması faydalı olacaktır. Rusya’ya gönderilen özellikle gıda alanındaki ihraç ürünlerinde helal kavramının belirtilmesinde ve ön plana çıkarılmasında fayda vardır. Ayrıca helal turizm konseptiyle hizmet veren otel, tatil ve sağlık merkezlerimizin Rusya genelinde tanıtım faaliyetlerini artırmasının alternatif tatil seçenekleri arayan Rusya Müslümanlarının tercihlerini ülkemize yönlendirmesi açısından önem arz etmektedir” denildi. Raporda ayrıca ilaç ve kozmetik alanı ile tekstil alanında faaliyet gösteren firmaların helal pazara yönelik çalışmalar yapmasının önemine dikkat çekildi.

Hayvan derisinden ‘helal’ katma değer! Pandemi dönemiyle sağlığa daha fazla önem vermeye başladık. Buna bağlı olarak takviye edici gıda ürünlerine de talep arttı. Dünya genelinde 4 milyar dolar pazarı olan jelatin ve kolajen de son yıllarda ilginin yoğun olduğu ürünler arasında yer alıyor.