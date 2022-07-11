Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk lirasıyla yapılan ihracat 2021'de 66 milyar 784 milyon lira olurken, aynı dönemde Türk lirasıyla yapılan ithalat 116 milyar 45 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece geçen yıl sonunda Türk lirasıyla oluşan dış ticaret hacmi 182 milyar 829 milyon lirayı buldu. TL’yle ihracat yılın ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 50 milyar 694 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 101 milyar 745 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 152 milyar 439 milyon lira olarak kaydedildi. Haziranda Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 164, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 6.703 olarak belirlendi.

Türkiye bir sektörde daha ihracatı artırdı: 8 milyar dolara dayandı İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), haziran ayının ve yılın ilk yarısının ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 37,6 artışla 7,82 milyar dolara ulaştı.

İhracatta tüm zamanların rekoru Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olurken, bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı oldu.