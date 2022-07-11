Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında muhtelif kilometrelerde toplam 35 adet ve 2.800 m² reklam levhası tesis edilerek kiralanması işi ihale edilecek.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.ve 47. maddesine göre açık ihale usulü ile 2 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00'da Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünden 550,00 TL karşılığında temin edilebilecek.