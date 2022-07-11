Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 10 adet taşınmazın satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin, tekliflerini ve şartnamede istenilen belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine elden teslim etmesi gerekmektedir.