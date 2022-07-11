Türkiye Gazetesi

TOKİ'den yeni evlilere, ev almak isteyenlere veya evini değiştirmek isteyenlere yüzde 50'si peşin olmak üzere 120 ay vadeli ev alma fırsatı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da iki ilçedeki konutları açık artırmayla satışa sunacak. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

YÜZDE 50 PEŞİ VE 120 AY VADELİ

İsteyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek. Açık artırmaya katılacak olanlardan Kemal Cenk İçten, “TOKİ’nin hem Gaziosmanpaşa’daki hem de Sütlüce’deki bu projesini yakın zamanda duydum.

Gayet güzel, modern. Odalar konforlu, yaşam alanları güzel yapılmış. Ben de bir tane daire almaya karar verdim. 2-3 Ağustos’ta da ihaleye çıkacak. O açık artırmaya ben de katılacağım. Yüzde 50’si peşin, geri kalanı 120 ay vadeliymiş. Hoşuma gitti, şartları güzel. Almak istiyorum, niyetim var yani” şeklinde konuştu.

YENİ EVLİLER İÇİN FIRSAT

9 aydır evli olan ve eşi Gökmen Oruç ile dairelere bakmaya gelen Kübra Büşra Oruç, “Biz yeni evli olduğumuz için oturmak için bir ev planladık. Evleri de çok beğendik. İlandan görünce evleri gidip görelim dedik” dedi.

Eşi Gökmen Oruç ise, “Kendimiz şu an kirada oturuyoruz. Ömür boyu kirada oturmak istemiyoruz. Yüzde 50 peşinat, 120 ay vade desteği bize uygun geldi. Evi almak istiyoruz. Gaziosmanpaşa’daki konutları da gördük, lokasyon ve ailemize yakın olan yer olarak Gaziosmanpaşa’da önceliğimiz arasında. Eşimle fikir alışverişi yapıp karar vereceğiz” diye konuştu.

'BU FIRSAT KAÇMAMALI'

İmalat mühendisi olan Kaan Polat da, “Ankara’da oturuyorum fakat TOKİ’nin böyle güzel bir fırsat sağladığını gördüm. İstanbul’daki kuzenim vasıtasıyla böyle bir fırsattan haberim oldu. Yatırım amaçlı da olur ama ben alıp oturmayı da düşünüyorum, kesinlikle bu fırsat kaçmamalı. Evlerin hepsine baktım; güzel ve ferah” ifadelerini kullandı.

TOKİ'den 100 bin konutluk yeni kampanya Krize rağmen yıllık 50 bin olan konut üretimini 70 bine çıkaran TOKİ, ağustos ayında da 100 bin yeni konut projesine ilişkin kampanya yapacak.

TOKİ’den 10 bin konutluk arsa Konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, oldukça önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor.

TOKİ ile evine kavuşmak isteyen 750 kişiye belediye engeli: Tam 3 yıldır bekliyorlar İzmir’in Karabağlar ilçesinde yapılması planlanan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları, Karabağlar Belediyesi'nin imar planına itirazları sebebiyle yaklaşık 3 yıldır başlatılamıyor. TOKİ kurası sonucu hak sahibi olan 750 vatandaş, haklarının verilmesi için basın açıklaması yaptı. Hak sahiplerinden Alişan İnal, “Tek umudumuz olan bu evlerin inşaatı da Karabağlar Belediyesi'nin bitmek bilmeyen davaları yüzünden başlamadı” dedi.