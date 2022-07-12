Türkiye Gazetesi

Son dönemde TL’nin güçlendirilmesi amacıyla alınan tedbirler sebebiyle Türk Eximbank kredi kaynaklarında ciddi sorunlar yaşandığını belirten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Kaliteli finansmana erişimde ciddi problem yaşıyoruz” derken, TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevik, finansmanın önündeki engellerin kaldırılması talebini dile getirdi. Çevik, iş dünyasının yüksek enflasyona rağmen ihracat çıtasını yükselttiğini, yıllık yüzde 140'a varan üretici enflasyonuna rağmen ilk 6 ayda 126 milyar dolar ihracat yaptığını söylediği açıklamasında “Krizleri fırsata çevirmesini bilen iş dünyamızın katettiği mesafe, ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme adına çok kıymetli. Sanayicimiz marka, patent ve nitelikli iş gücü yatırımlarına ağırlık vermeye devam ederse, dış ticaret açığının hızla azaldığı bir tabloya ulaşabiliriz” dedi. Asgari ücretteki artışın, çalışanların hayat pahalılığına karşı korunmasını sağlarken, işverenin de maliyetini artırdığını ifade eden Çevikel, “Sanayici olarak beklentimiz üretim, yatırım ve istihdamı artırmak adına maliyetlerin en kısa zamanda düşürülmesidir. Fakat yatırım yolunda finansmana erişim sıkıntımız var. BDDK'nın son kararları finansmana ulaşımda engel teşkil ediyor. Bu da hızımızı yavaşlatacaktır” dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da Türk Eximbank kaynaklarındaki sorunlara dikkat çekti ve kangren hâline gelen problemlerin bir an önce çözülmemesi hâlinde üretim ve ihracat rakamlarında olumsuzluklar görüleceğine dikkat çekti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı Merkez Bankası’nın hazırladığı Piyasa Katılımcılar Anketi sonuçları belli oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve döviz kuru için tahminini açıkladı. Anket sonuçlarına göre enflasyon yüzde 5 artarken yıl sonu döviz beklentisi 19 liraya yaklaştı.