Türkiye Gazetesi

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla sektöre yönelik bir bilgilendirme toplantısı ve strateji çalıştayı düzenledi. HİB'den yapılan açıklamaya göre, hedef ülke sayısını 60'a yükselten Türkiye, özellikle yakın coğrafya ülkelerinin tercih noktası haline geldi.

HİB Yönetim Kurul Üyesi Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, bacasız sanayi olan hizmet sektörlerinin hem istihdam hem de ihracata büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Yiğitbaşı, “Hem turizm hem de yolcu taşımacılığı sektörlerine kaldıraç etkisi yapan sağlık hizmeti ihracatında sahip olduğumuz teknolojik altyapı, uygun tedavi maliyetleri, ulaşım kolaylığı ve personel kalitesiyle liderlik potansiyeline sahibiz. Sektörümüzün kısa sürede 110 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağından şüphemiz yok” dedi.

Türk dizilerinin dünyanın birçok ülkesinde 800 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştığına dikkat çeken Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar da “Sağlık kuruluşlarına ve aracı kurumlara, reklam tanıtım ve pazarlama yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım, ürün yerleştirme ve acente komisyonu gibi konularda yüzde 60 devlet desteği bulunuyor” diye konuştu.

Sağlık turizmine google dopingi Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, pandemiden sonra 2022 yılında Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısında büyük artış olduğunu belirtti. Devlet, sağlık turizmini desteklemek amacıyla Google ve sosyal medyaya verilen reklam faturalarının yüzde 60’ını geri ödüyor

Sağlık turizminde yabancının ilk tercihi diş ve estetik Türkiye sağlık alanında pek çok ülkenin tercihi oldu. Diş tedavisi, estetik, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek için ülkemiz, Avrupalıların uğrak noktası.