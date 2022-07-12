Türkiye Gazetesi

Küresel çapta gıda sıkıntılarının yaşandığı bir ortamda güçlü performansına devam eden tarım sektörü ise 16 milyar 462 milyon dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-haziran ihracatına imza attı. Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 446 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyar 153 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 755 milyon 880 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2 milyar 52 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 4 milyar 122 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dış satımını yaptı.

LİDER PAZARIMIZ IRAK

Tarım grubunda ihracatta rekor kıran sektörlere en fazla talep Irak’tan geldi. Böylece Irak, tarım ihracatında önde gelen pazar konumunu korudu. Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 70 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 380 milyon 547 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 484 milyon 420 bin dolar tutarında dış satım yaptı. Meyve sebze mamulleri ABD'ye 180 milyon 897 bin dolarlık, kuru meyve ve mamulleri de Almanya'ya 101 milyon 190 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Dış satımda Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 63,8, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 60,3, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 9,4 artış kaydetti.

BUĞDAY HASADI BİTMEDEN MISIR EKİMİNE BAŞLANILDI

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda hasat çalışmaları sürüyor. Mardin Ovası’nda hasadın bittiği alanlarda tarlalarını süren çiftçiler, ikinci ürün olarak mısır ekimine başladı. Yaklaşık 800 bin dönüme ekilmesi öngörülen mısırda bir milyon ton rekolte bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticileri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Müslümoğlu “Mardin’deki üretim, Türkiye genelindeki mısır üretiminin yüzde 8'ine tekabül ediyor. Mısırımız çok güzel ve kaliteli. Bir dekarda 900 ile 1 ton 200 kilograma kadar verim elde ediyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 181 milyon 196 bin 661 TL’lik destek ödemeleri hesaplara aktarıldı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:"181 milyon 196 bin 661 TL’lik Tarımsal Destek Ödemelerini bugün 13.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Son dakika: Bakan Kirişci'den 'tarımsal destek ödemesi' açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.