Türkiye Gazetesi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Alt Komisyonunun geçtiğimiz günlerde İtalya’ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen Atabek “İtalya son dönemde kadın kooperatiflere daha da odaklanmış. Kadın kooperatifler için Avrupa Birliği’nden ciddi fonlar almışlar. Biz de kadın kooperatiflere verdiğimiz destekleri anlattık. Bu desteğin, Avrupa Birliği fonlarıyla değil, kendi bütçemizden verildiğini söyledik. Başka kooperatiflerle paydaş olacağınız yeni projelere de hazır olduğumuzu, Türkiye’de hangi alandan isterseniz kooperatifler bulabiliriz ve partnerlik noktasında elimizden gelen desteği sağlayacağımızı ifade ettik” dedi.

KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

Avrupa’da en önemli gündem maddesinin enerji olduğunu söyleyen Atabek “Bu yüzden formül arıyorlar. Kendi alternatif enerji kaynaklarını oluşturmaya çalışıyorlar. Başka coğrafyalara yönelmişler. Buradaki en önemli geçiş güzergâhı Türkiye. Şunu net bir şekilde ifade ediyorlar ‘Bu iş birlikleri Türkiyesiz olmaz. Kilit ülke Türkiye.’ Enerji noktasında bizimle iş birliğine hazırlar. İtalya, bizim AB’ye girmemizi istiyor” ifadelerini kullandı. İtalya ile Türkiye’nin ciddi bir ticari partner olduğunu belirten Atabek “İtalya, ihracat ve ithalat yaptığımız beşinci ülke. İtalya’da pazara giriş komitesi var. Bu komite Türkiye’yi öncelikli ülkeler arasına aldı. 2020 yılında, İtalya ve Türkiye’nin en yüksek 23 milyar dolar işlem hacmi var. Bunu 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ticari noktada avantajlı bir konuma gelmiş olacağız” diye konuştu.

Kadın kooperatifi olmayan il kalmayacak Kadın istihdamına yönelik yönelik projeler bir bir hayata geçiriliyor. Gülser Ustaoğlu, 2005 yılı ile karşılaştırıldığında bu yılın eylül ayında kadınların kayıt dışı çalışma oranının yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, "Ülkemizde 81 ilimizden sadece Batman ve Bitlis’te maalesef kooperatifimiz yok ama çalışmalarımızla oralarda da kooperatiflerimizi kurmayı planlıyoruz" dedi.

Kooperatifler Kanunu TBMM’de kabul edildi Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.