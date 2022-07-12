Türkiye Gazetesi

Sıfır emisyonlu ve karbon salımı sıfır olan elektrikli araçların ve elektrikli skuterların yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapan PTT AŞ, yakın zamanda filosuna yeni elektrikli araçlar ekleyerek sektör içinde üstlendiği misyona uygun faaliyetlerini devam ettiriyor. Şirket tarafından kullanılan elektrikli araçlar, enerji maliyeti açısından diğer araçlara göre yedi kat daha fazla avantaj sağlıyor. Şirketin hizmetlerinden kargo taşımacılığında kullanılmaya başlanan elektrikli araçlar, 4 ile 9 saat arasında şarj edilebilme özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlarken, düşük şarj maliyetiyle de dikkati çekiyor. Çevre odaklı adımlarını sürdüren ve beş elektrikli araçla dönüşüme başlayan şirket, 2030’a kadar araç filosunun yüzde 40'ını elektrikli hâle getirmeyi planlıyor. Enerji maliyeti açısından içten yanmalı motorlara göre yedi kat fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salımlı araçlar, tam dolu şarjla 220 kilometre gidebiliyor. Kargo ve e-Ticaret taşımacılığında çevre dostu yeni bir dönemi başlatan elektrikli dağıtım araçları, kullanışlı tasarlarımı sayesinde en dar sokaklarda bile yol alabiliyor. İki farklı hız moduna sahip, pratik yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabilmesine imkân sağlayan bu araçların hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkabiliyor.

İkinci elde 'kilometre oyunu' PTT hizmetiyle önleniyor İkinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten milyonlarca kişi faydalandı.