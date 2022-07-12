Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getireceği kanuni zorunluluklara dair teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla altı pilot sektör belirlendi. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 2053 yılı için net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefine ulaşmak için adımlar atılmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın sorumluluğunda, demir-çelik, alüminyum, çimento, plastikler, kimyasallar ve gübre olmak üzere altı sektörle ‘Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’ çalışması yapılacak. Seçilen pilot sektörlerde iklim değişikliği ile mücadele, uyum ve ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getireceği kanuni zorunluluklara dair teknolojik ihtiyaçlar belirlenecek. Böylelikle sektörlerin yeşil büyümeye ilişkin teknolojik ihtiyaçları ortaya konularak, bunların giderilmesiyle ilgili AR-GE ve yenilik destek alanları oluşturulacak. Yeşil büyüme kapsamında, kritik üretim teknolojilerine geçiş süreçlerinin yenilikçi süreçlerle değiştirilmesi, girdilerin ve çıktıların temiz ve yeşil hâle getirilmesini sağlayacak ihtiyaçlar ve çözüm önerileri altı pilot sektörün temsilcileri ile masaya yatırılacak. ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getireceği kanuni düzenlemeler dolayısıyla dış ticaretinin etkilenmemesi, uzun vadede ise Türkiye’nin 2053 net sıfır hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla sektör temsilcilerinin teknolojik ihtiyaçları ve önerdikleri çözümler, AR-GE ve yenilik, yatırım, üretim, dış ticaret ve benzeri destek ve teşviklerinde önceliklendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı YİK toplantısı sona erdi! Gündem: Paris İklim Anlaşması Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasını Meclis'te onaylayarak sürece dahil olmasının ardından yaşanacak gelişmeler ele alındığı öğrenildi.