Türkiye Gazetesi

Türkiye'de geri dönüştürülebilir atığın değerlendirilip enerjiye dönüştürülmesi hayati önem taşıyor. Son yıllarda büyüyen enerji ihtiyacına, enerjinin iki büyük ülkesinin savaşa girmesiyle devleşen enerji krizi eklendi ve dünya bir çıkmaza girdi. Tam bu noktada ülkelerin yenilenebilir ve biyoenerjiye yatırımı hızlandı. Hem tabiatın temizlenmesi hem de çöpleri enerjiye dönüştürerek maksimum fayda sağlama yolu olan biyogaz, sadece Türkiye'de 3 milyar avro gibi dev bir ekonomik kazanıma da imkân veriyor. Renesco Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Başar Beyazoğlu, Türkiye'de bugün 1.352 MW kurulu gücü ile biyogaz ve LFG tesislerinde 3 milyar avroyu geçen bir biyometan üretim potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

KURTULUŞ REÇETESİ

Türkiye’de 950’si LFG, 402’si de kurulu tesislerde olmak üzere toplam lisans gücü 1.352 MW olduğunu söyleyen Beyazoğlu, Renesco’nun lisans gücünün ise bu 402 MW içerisinde 87 MW olduğunu ifade etti. Beyazoğlu “Güncel piyasaya bakıldığında, Avrupa ortalamasında 1 MWh biyometan 100 avrodan işlem görüyor. Ülkemizde mevut potansiyel ile üretilebilecek biyometanın avro karşılığı ise 3 milyar 337 milyon 897 bin 425 avroya karşılık geliyor” dedi. Ülkemizde geçen yıl 329 teravatsaat elektrik üretildiğini, 327 teravatsaatinin tüketildiğini, bunun yüzde 2,2'sinin biyogazdan karşılandığını söyleyen Beyazoğlu “Biyogaz üretimi ne kadar artarsa, dışa bağımlılığımız o derece azalacak. Bugün elektrik üretiminde en büyük pay doğalgaza ait. Biyogaz ise hem çevrenin temizliği hem dışa bağımlılığın azaltılması noktasında kurtuluş reçetelerinden biri” diye konuştu.

Biyogaz atıklarını toprağa döken şahsa 90 bin TL ceza Ankara’nın Polatlı ilçesinde biyogaz tesisinden çıkan atıkları tarım arazisine döken kişiye 90 bin Türk Lirası ceza uygulandı.