Türkiye Gazetesi

Dünyada yaşanan gelişmeler, akaryakıt ve brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar görülmesine neden oluyor. Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını tırmandırırken, diğer yandan da Çin'de yaşanan gelişmeler brent petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında yaşanan artış ve süren kısıtlamalar, brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu. 8 Temmuz’da motorine gelen indirimin ardından 9 Temmuz’da yeniden zam gelmişti. Akaryakıt fiyatları 3 gündür değişiklik göstermiyor.

DALGALANMALAR SÜRÜYOR

Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petroldeki fiyat değişkenliği akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Vatandaşların gözünü ayırmadan takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam yapılıp yapılmayacağı ise merakla bekleniyor.

BRENT PETROL 105 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Güne 107 dolar seviyesinde başlayan brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,25 değer kaybederek 104 dolar seviyesine indi. Bu inişin en önemli nedenlerinden birisi ise dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’de artan koronavirüs vakaları. Koronavirüs vakalarındaki artış ve getirilen kısıtlamalar petroldeki fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oldu.

DESTEK NOKTASI 103 DOLAR SEVİYESİ

Geçen hafta 97,2 dolara kadar gerileyen brent petrolün varili Çin’in 220 milyarlık altyapı paketi açıklaması ve güçlü devam eden ABD iş gücü piyasası verileriyle kayıplarını kısmen telafi etti. Brent petrolde teknik olarak 104,92 ile 105,57 dolar aralığının direnç, 103,81 ile 103,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

12 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 25,19 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,49 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 25,18 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,72 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 25,30 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,49 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10,74 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 25,32 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,43 TL

TPAO duyurdu: Petrol üretiminde yeni rekor Türkiye, petrol üretiminde rekor tazeledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşıldığını duyurdu.