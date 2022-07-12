Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Siirt’in Merkez Evren Mahallesi’nde 160 adet konut satışa sunulacak. Evlerin başvuru bedeli 2 bin TL olarak belirlendi.