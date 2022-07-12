Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Siirt’in Merkez Evren Mahallesi’nde 160 adet konut satışa sunulacak. Evlerin başvuru bedeli 2 bin TL olarak belirlendi.
Siirt'te 160 adet konut satışa sunuldu
12.07.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 12.07.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Siirt'te 160 adet konut satışa sunuluyor.
Etiketler : siirt,
883671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/883671.aspx
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