Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; bir borçtan dolayı araç satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3618 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
2016 model Renault otomobil icradan satılıktır
12.07.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 12.07.2022 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Ankara Batı İcra Dairesi Genel Müdürlüğü, 2016 model Renault otomobilin icradan satılık olduğunu duyurdu.
Etiketler : renault,
883674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/883674.aspx
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