Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

TÜRKSAT 5B uydusu, geçen ay göreve başladı. TÜRKSAT Genel Müdürü Hüseyin Ertok, bu konuda TBMM KİT Komisyonunda sunum yaptı. Ertok, 5B uydusu üzerinden 300 MHz kapasitesi satışı için Yemen’le anlaşmaya varıldığını, Libya, Umman, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Sudan, Katar, Etiyopya, Somali, Suriye ve Irak’a hizmet satışı yapılması için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Ertok, Türkiye’nin 5A uydusu üzerinden yapılacak uydu hizmet ihracı konusunda da Gürcistan, Özbekistan, Romanya, Macaristan ve bazı Arap ülkeleri ile görüşüldüğünü söyledi.

Denizcilik alanındaki devletin yanı sıra özel kuruluşlarla da gemi haberleşme sistemleri konusunda çalışmalar yapıldığını hatırlatan Hüseyin Ertok “Denizcilik ve havacılık uydu haberleşmesinde öncelikle kendi uydularımızla bölgemizde, daha sonra partnerlerle küresel servis sağlayıcı olabilmek adına görüşmeler gerçekleştirilmekte. Havacılık alanında THY alt kuruluşları uçaklarının uydu üzerinden haberleşmesini sağlayacak projeler geliştirilmeye çalışılıyor” dedi.

Türkiye’nin haberleşme uydusu üretebilen ülkeler arasında yer almasını sağlayacak TÜRKSAT 6A’nın test aşamasına geldiğini belirten Ertok “TÜRKSAT 6A’nın nisan ayı itibarıyla Uydu Termal Vakum ile titreşim testleri tamamlandı. Uçuş modeli entegrasyon faaliyetleri devam ediyor. Hedefimiz, uydumuzu 2023 yılı içerisinde uzaya fırlatmak. Bunun için SpaceX ile gerekli imzaları da attık. Seneye Türkiye’nin aktif haberleşme uydu sayısı altıya yükselecek” şeklinde konuştu.

Türksat 5B uydusu hizmete açıldı... Bakan Karaismailoğlu: 'Sayılı ülkeler arasına girdik' Türkiye'nin iletişim uydusu Türksat 5B, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türksat 5B, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasının ardından hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A duyurusu: 2023'te fırlatacağız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A için önemli bir açıklama yaptı. Bakan, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde yani 2023'te uydunun uzaya gönderilmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti.