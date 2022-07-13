Türkiye Gazetesi

Geçmişte ünlü Taşköprü sarımsağı hasat edilirken ekonomik değeri olmayan bir türün toplanıp işlenmesiyle elde edilen siyah sarımsak çok beğenildi ve şimdi ihracatla ülkeye döviz kazandırmaya başladı.

Her geçen gün artan üne kavuşan siyah sarımsağı 100 dönümlük arazide üretip 40 kişiye de istihdam sağlayan Ajo 37400’de hedef 25 ülkeye ihracat. Girişimci Murat Ilıman “Yakın zamanda yeni tarlaları alıp üretimi artıracağız. Sarımsağın kilosu 25-30 lira arasında katma değerli ürüne dönüştürdüğünüzde kilogram fiyatı 2.500 liraya geliyor. Yurt dışına satarken de 2 bin avroya kadar değer bulabiliyor” dedi. Fermantasyonda kullanılan fırınların güneş enerjisiyle çalıştığını söyleyen Ilıman “Sarımsağı bir ton kapasiteli fırınlarımıza koyuyoruz. 60-75 günde fermente ediyoruz. Bu süreç sonucunda sarımsak, 200 kilogram kadar kalıyor. Yani yüzde 80 fire veriyor. Biz bu fire olan kısmını da çöpe atmıyoruz. Bununla da sabun ve sarımsak tozu üretip satıyoruz” diye konuştu.

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