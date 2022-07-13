Türkiye Gazetesi

Dünya büyük bir enflasyonla çalkalanıyor. Ev almak zorlaştı, ev sahipliği azaldı. Ham madde pahalandı, otomobil üretimi azaldı, parasını ödeyebilecek olan bile aylarca sıra beklemeye razı oldu. Mobilyada, beyaz eşyada hem ikinci el hem kiralama alışkanlığı başladı. Son dönemin modası ise, kıyafet kiralama yöntemi oldu. Daha çok özel günlerde kullanılan abiye giysi ve ayakkabılar, erkekler için smokin, çocuklar için okul gösteri kıyafetleri, sahne kostümleri kiralama sektörünün en önemli unsurları olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda elinde çok az kullanılmış olan, hatta alındığı hâlde etiketi bile sökülmeden dolap bekleyen kıyafetleri olanlar, kiralama şirketlerinde bu ürünlerini değerlendirmeye başladı. Bu alanı değerlendiren önemli markaların yanı sıra, evinde sosyal medya aracılığıyla kıyafet kiralayanlar, etraftan sıfır ya da ikinci el ürünleri alıyor, kiralıyor, kuru temizleme işleminden sonra yeniden kiralamak üzere gardıroba asıyor. Bu yeni iş alanı, 2018'de yurt dışında başladı ve hızla büyüdü. 2018'de sadece 1 milyar dolarlık küresel büyüklüğe sahip bu sektörün 2025'te 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Stil danışmanı Yasemin Eke, bu alanda çalışma yapmak üzere Rentony adlı bir oluşuma imza attıklarını ifade ediyor. Eke “Önümüzdeki 10 yıllık süreçte tüm dünyada etkili olacağı düşünülen çeşitli trendler mevcut. Bu trendleri tetikleyen sebepler genel olarak ekonomik gücün değişimi, teknoloji, nüfus değişimi, çevresel konular, değişen kültürel değerler olarak sıralanıyor. Bu trendlerden biri de kıyafet kiralama sektörü olacak. Biz şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana 2 kat büyüdük” dedi.

ÜNLÜ DEVLER DE VAR

Türkiye’de kiralama sektörünün 2022’de çok hızlı büyümeye başladığının da altını çizen Eke “Çok ünlü perakende devlerinin kiralama işine girmesi sektörün geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. Özellikle Amerika’da çok büyük şirketler moda kiralaması yapıyor ve en önemli markalar kiralama sektörünün içinde yer almayı önemsiyor. Bunu gençlere ulaşabilmek veya çağı yakalamak için bir yol olarak görüyorlar. Türkiye’de ise hâlâ yeni ve gelişmekte olan bir sektör, o yüzden bizim de öncelikli amacımız bu pazarı büyütmek” diye konuştu.

ÇEVRECİLER ALMIYOR, KİRALIYOR

Son günlerde insanın doğaya verdiği zararı en aza indirme yolunda bir yarış var. Çevre hassasiyeti olanlar ise dünyaya bıraktığı 'kötü' ayak izini azaltmaya yöneliyor. Bu yolda kıyafet kiralamaya çevresel etkileri azaltmanın bir yolu olarak da bakılıyor. Ünlü markalar, kıyafetlerin geri dönüşümünü yaparak yeni kumaş üretiminde de kullanıyor ve böylece marka imajını da yükseltiyor. Bu sektörde faaliyet gösterenler son dönemde çevre bilinci yüksek gençlerin de sahipleneceği bir trend olarak gördükleri kıyafet kiralamanın, özel günlerde, bir sefer giyilecek kıyafet ve ayakkabılara binlerce lira vermek istemeyenlerin de ilgi göstereceği alan olarak bakıyor. Rentony yetkilileri, sadece özel günlerde değil, günün her anına uygun kıyafetlerin kiralanabildiğini, fiyatların 175 TL ile 4 bin TL arasında değiştiğini ifade ediyor. Sosyal medya aracılığıyla kiralama yapanların ise kıyafete göre 50 lira ile 500 lira arasında kiralama bedeli aldığı belirtiliyor.

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