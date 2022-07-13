Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Görele Belediyesi paletli ekskavatör alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale konusu ürün sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde İdaremize tutanak karşılığı teslim edilecektir. " denildi.

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