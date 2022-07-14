Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Gıdada arz güvenliğinin sağlanması için çalışmalar devam ederken, bunun önemli bir kısmını tohum üretimi oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye’de sertifikalı tohum üretiminin 19 yılda 9,1 kat artarak 1 milyon 324 bin tona çıktığını söyledi. Bitkisel üretimde kaliteli ve sertifikalı tohum kullanımının, olmazsa olmaz bir konu olduğunu vurgulayan Kirişci “Bakanlık olarak biz de bu bilinçle tohumculuk sektörünü öncelikli politikalarımız arasına aldık ve gerekli desteği sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’de kullanılan tohumlukların yüzde 96’sının yurt içinde üretildiğine dikkati çeken Bakan Kirişci, “Türkiye tohumculuk sektörü kendi ihtiyacı olan bütün tohumluğu üretecek güç, yetenek ve kapasiteye sahip olmakla birlikte dünya tohum ticaretinde söz sahibi. Ülkemizin sertifikalı tohum üretimi, 2002’de 145 bin ton iken 2021’de 9,1 kat artışla 1 milyon 324 bin tona çıktı” diye konuştu.

2021’de sadece 56 bin 355 tonluk sertifikalı tohum ithalatı yapıldığını hatırlatan Kirişci “Bu miktar, toplam sertifikalı tohumluk üretimimizin yalnızca yüzde 4’üne tekabül ediyor. İthal edilen bu tohumların çok büyük kısmı ise çoğaltım amaçlı getirilen üst kademe tohumluklar olup, doğrudan çiftçiye satışı yapılmıyor” bilgisini verdi.

SEKTÖRDEKİ 1.041 FİRMANIN 978’İ YERLİ

Türkiye’de tohumculukla ilgili firmaların tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendiriliyor ve kayıt altına alınıyor. Hâlihazırda sektördeki 1.041 firmanın sermaye durumuna göre 978’i yerli, 40’ı yabancı ve 23’ü de yerli-yabancı ortaklığında faaliyetlerini sürdürüyor.Bu şirketler sadece üretim yapmakla kalmayıp aynı zamanda kendi kaynakları ile yerli çeşitler de geliştiriyor.

İHRACAT 215 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Sektörün gelişmesi amacıyla Bakanlık tarafından 2005’den bu yana tohumculuk sektörüne 3,5 milyar lira ödeme yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda tohum ihracatı 18 yılda 12,5 kat artışla 17 milyon dolardan 215 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2002’de yüzde 31 iken 2020’de yüzde 94’e ulaştı. Tohumculukta ihracatçı konumda bulunan Türkiye, 117 ülkeye tohumluk ihracatı yapıyor.

7 bin yıllık tohum bulduklarını iddia etmişlerdi: Gerçek bambaşka çıktı Kazılarda 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasında gerçek bambaşka çıktı. Büyük verim elde ettiklerini söyleyen çiftçiler buğday sorunun son bulacağını söylemişti. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği’nden jet cevap geldi.