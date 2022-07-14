Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankasının (FED) yükselen enflasyon sebebiyle sert faiz artışına gitmesi, buna rağmen Avrupa tarafında enerji maliyetleriyle artan enflasyona karşın faiz artışında geç kalınması avronun dolar karşısında değer kaybını hızlandırdı. Avro/Dolar paritesi son bir yılda 1,19’dan 1 seviyesine kadar geriledi ve 2002 yılından bu yana ilk defa bir dolar bir avroya eşitlenmiş oldu. Uzmanlara göre avro ile doların eşitlenmesi Türkiye’nin aleyhine bir gelişme. İhracat ile turizm gelirlerinin ağırlığı avro ile olan Türkiye’nin ithalatı ve dış borç ödemelerinin ağırlığını dolar oluşturuyor.

"KAR MARJININ AZALMASINA YOL AÇMAKTADIR"

Avro/Dolar paritesindeki durumun Türkiye’ye etkisini değerlendiren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, Türkiye’nin başta turizm olmak üzere hizmet ihracatı da dâhil ihracatının büyük bir kısmını avroyla yaptığına, ithalatının çok büyük bir bölümünü de dolar ile yaptığına işaret ederek "Ülkemiz dolar ile ithal ettiği ara malı ve ham maddeleri kullanarak ürettiği tüketim mallarını avro ile ihraç eden bir ekonomi ve ülke konumundadır. Avronun dolar karşısında değer kaybetmesi ise ithal girdi maliyetlerinin, ihraç fiyatı içerisindeki payını artırmakta ve kâr marjının azalmasına yol açmaktadır. Bunun da ihracatçının rekabet gücünü azaltacağı ve daha az ihracat yapmaya yönlendirmesi beklenebilir" değerlendirmesini yaptı.

Euro/Dolar paritesi 20 yıl sonra ilk kez eşitlendi Küresel piyasalarda dolar, tüm para birimleri karşısında değer kazanırken, 20 yıl sonra bir ilk yaşandı Euro ile dolar başabaş seviyeye geldi.