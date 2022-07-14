Türkiye Gazetesi

ABD’de enflasyon rakamları yıllık yüzde 9.1 artışla 1981 yılının sonundan beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Piyasalarda FED’in faiz artırımı beklentisini yükseltti. TGRT Haber’de Finans Analisti İslam Memiş, “Büyük tufana hazır olun” diyerek yatırımcıları uyardı.

RAKAMLAR EYLÜL AYINDA BÜYÜK TUFANIN HABERİCİSİ

ABD’nin enflasyon rakamlarını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, bu durumun pek kolay olmayacağını belirtti. Memiş, “Şu an enflasyonun suçunu Putin’e atıyorlar. Piyasayı böylece oyalıyorlar. Fed’in faiz artırımı 75 baz puan olacağı düşünülürken şu an 100 baz puanlık bir artırım gündemde. Küçük yatırımcı Merkez Bankaları faiz artırımına gidiyor, işler eskisi gibi olacak düşüncesinde olmamalı. Bu enflasyon rakamları Eylül ayı itibari ile büyük bir tufanın habercisi. Eylül ayına yatırım yaparak yatırımcı bugünden tedbir almalı” ifadelerini kullandı.

ALTIN ENFLASYONU SEVER, UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN

Dünyada emtia fiyatlarının bilerek baskılandığını söyleyen Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının seyrine ilişkin şunları söyledi: “Şu an altın ve gümüşün sevdiği ortamlardan geçiyoruz. Enflasyon altın demek, ayrıca halk ayaklanmaları ve jeopolitik riskler var. Yıl sonuna kadar 20’den fazla ülkede toplumsal ayaklanma yaşanacak. Bunlar planlanmış şeyler. Şu anda serbest piyasalarda ve banka fiyatlarındaki dolar, altın, Euro fiyatlarına baktığınızda gerçek fiyatları görürseniz. Küresel piyasalarda belirsizlik olduğunda makas aralığı açılır. Bunlara kanmamak ve uzun vadede bakmak gerekiyor. 7-8 aydır al-sat piyasasını bitirdiler, uzun vadeli bir yatırımcı olacaksınız artık” dedi.

“YIL SONUNDA REKOR VAR”

“Dolarla ilgili sosyal medyada uçacak kaçacak gibi algılara kanmayın” diyen Memiş, bu piyasaları devletlerin her zaman elinde tuttuğuna dikkat çekerek “Gerektiğinde müdahale eder gerektiğinde farklı adımlar atar” ifadelerini kullandı. Memiş, Türkiye’nin seçim sürecinde olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Bu şartlarda kimse dolar kurunu bu seviyelerde tutmaz. Mutlaka bir karşılığı olacaktır. Şahsen 17-18 TL maliyetinden dolar almam. Yıl sonunda dolarda rekorlar göreceğiz, ancak buna 5 ay var.”