Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olan TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak o gece dediğimiz gibi; ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türk demokrasisi ve devletine yapılan bu alçak saldırıyı hiçbir zaman unutmayacağız.

GÜÇLENİYORUZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya yaklaşırken, ülkemizin bugüne kadar ne badireler atlattığını, en kötü zamanlardan dahi güçlenerek çıktığını biliyoruz. Hain darbelere, darbe girişimlerine, küresel saldırılara, hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kırdı, güçlendi, istihdamını artırdı. Biz de DEİK olarak 149 iş konseyimizle Türkiye için, geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz.

HER İL, İLÇE KAHRAMAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: O gece Türkiye’nin her ili, her ilçesi, her semti isminin başına kahraman sıfatını eklemeyi hak etti. Yürekten ifade edeyim ki, Boğaziçi Kahramanboğaziçi, Yeşilköy Kahramanyeşilköy, Kısıklı Kahramankısıklı, Saraçhane Kahramansaraçhane, Çengelköy Kahramançengelköy oldu. Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi genci, yaşlısı, kadını, erkeği hep birlikte bu satılmış iş birlikçi çetelere haddini bildirdi. Milletçe, hainlerin kökünü kurutuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.

EKONOMİ DE KURTULDU

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı: Türk milleti, yalnızca demokrasiyi değil Türk ekonomisini muhafaza etti. Bugün ekonomimizin mevcut büyüklüğü göz önüne alındığında; telaffuz ettiğimiz bütün büyük maliyetin, son 20 yıllık süreçte mali anlamda elde edilen kazanımları gölgeleyemediğini görüyoruz. Bu bağlamda 15 Temmuz’da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur.

KARARLIYIZ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Toplum olarak millî iradeye karşı gelen, demokrasi dışı çıkışlara, tarihten gelen bir birikimle karşı duruyoruz. Darbe dönemlerinde toplumun sivil siyasetin önünü vakit geçirmeden açmaya çalışması buna güzel bir örnektir. 15 Temmuz darbe girişimini, o gün olduğu gibi bugün de şiddetle kınıyor, demokrasiyi koruma konusunda her zamankinden daha kararlı duruş sergilememiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarken, demokrasinin bu topraklardan hiç eksik olmamasını diliyorum.

BERTARAF EDERİZ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: Allah muhafaza, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, ekonomimiz felç olur, IMF’in atadığı komiserlere peşkeş çekilmiş bir ülke olarak itibarsız ve üç kuruşa muhtaç bir ülke şeklinde yaşardık. Hain emellerini gerçekleştirmek için harekete geçenlere milletimizin tokadı Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın dirayetli duruşu ile birlikte hak ettikleri şekilde çok sert olmuştur. Ekonomimize ciddi yansımalarını da hep birlikte bertaraf ediyoruz.

ÜLKEMİZE İNANIYORUZ

Türkiye Genç iş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel: Millî birlik ve beraberliğimize kasteden hainlerin 15 Temmuz’da başlattıkları darbe girişimi, ülkemizin en kara günlerinden birisi olarak tarihe geçerken, Türk halkının demokrasiye olan inancının ve bu yoldaki mücadelesinin de simgelerinden birisi olmuştur. Bu amaçla hayatını kaybeden ‘demokrasi şehitleri’ni rahmet ve minnetle anarken gazilerimize sağlık diliyorum. Ülkemize inanıyoruz. Birlik ve beraberliği bozmayı hedefleyen girişimlere daima karşı duracağız.

15 Temmuz’un faturası 350 milyar dolar oldu Üzerinden altı yıl geçen hain girişimin ülkemize maliyetinin 350 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Borsanın bir haftada 50 milyar lira eridiği, doların rekorlar kırdığı, büyümenin yerini daralmaya bıraktığı döneme sebep olan girişimin ardından başlayan seferberlik ile darbe girişiminin ardından gelen iki üç yılda Türkiye, ihracat, turizm ve büyüme rekorları kırdı...