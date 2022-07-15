Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye’de bankacılık sektörünün verdiği ihracat kredilerinin yüzde 48’ini Eximbank sağlıyor. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, geçen sene 46,1 milyar dolarlık destek sağladıklarını belirterek “Bu yılın ilk beş ayında da 9,1 milyar dolar kredi desteği, alacak sigortası tarafı da 11 milyar dolar olmak üzere 20,1 milyar dolarlık bir destek söz konusu. Yıl sonu hedefimiz 50 milyar dolarlık kredi, artı alacak sigortası desteğini sağlamak. 2017’de yüzde 60 olan KOBİ müşteri sayımız yüzde 80’lere ulaştı” dedi.

Güney, 200’den fazla ülkede 65 bine yakın alıcıya, yaptıkları ihracatın bedellerini tahsilat riskine karşılık sigorta olduklarını söyledi. İhracatın tabana yayılması noktasında İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ye (İGE AŞ) kurucu ortak olarak katıldıklarını da hatırlatan Güney “İGE’nin vermiş olduğu kefaletle KOBİ’ler artık Eximbank imkânlarından bir teminat sorunu olmadan rahatlıkla faydalanabilmekte. 1.200’e yakın firma, 3,2 milyar liralık krediyi Eximbank’tan İGE kefaletiyle kullanmış durumda” diye konuştu.

20 BANKA DEVREYE GİRİYOR

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da İGE AŞ ile hedeflenen kesimin KOBİ'ler olduğuna işaret ederek “1 milyar 460 milyon liralık öz sermayemiz var. Ticari bankaları da devreye sokuyoruz, 20 ticari banka devreye giriyor. Onların da katkısıyla sermayeyi 2 milyar liranın üzerine taşıyoruz. Hazine kefaleti aldık. 50 milyar liralık büyüklüğe ulaşıyoruz. İGE çok önemli fonksiyon ifa edecek” açıklamasını yaptı.

Tarım sektöründen ihracat rekoru Türkiye tarım ihracatında rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 125 milyar 863 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, sağlık hizmeti ihracatında liderliğe gidiyor Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 2021’de 1.5 milyon uluslararası hasta tedavi için Türkiye’ye gelirken, potansiyelin bunun çok üzerinde olduğu ifade ediliyor.