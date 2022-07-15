Türkiye Gazetesi

Dolar piyasalar açılmadan güne 17.42 ile başlarken 09:05 itibarıyla %0,22 artışla 17,4669 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 17,37, en yüksek 17,51 seviyelerini gören dolar, günü 17,44 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro ise güne 17,48 ile başladı saat 09:07 itibarıyla %0,28 artışla 17,52 liradan işlem gördü. Dün en düşük 17,40, en yüksek 17,58 seviyelerini gören Euro, günü 17,52 seviyesinde kapattı.

İslam Memiş’ten kritik Euro ve dolar uyarısı: ABD’de büyük tufan için tarih verdi ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkarak çift haneli rakamları gördü. Bu durum FED faiz kararını yükseltme ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum dövizdeki gelişmelerin ne olacağı merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara dolar ve Euro uyarısı yaparken ‘Eylülde büyük tufan yaşanacak’ dedi.

Dolar son 20 yılın zirvesinde! Dolar bugün ne kadar? (14 Temmuz 2022 dolar kuru) ABD’de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar endeksi, 108,6 ile son 20 yılın zirvesini gördü. Peki dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda dolar kuru kaç liradan işlem görüyor. İşte dolar ve euroda son durum…

Brent petrol 100 doların altına düştü: Benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak mı? (14 Temmuz 2022 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları) Brent petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Benzinde gece yarısından itibaren indirim yapılmıştı. Brent petrolün 99 dolar seviyesine inmesiyle akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, 14 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, benzin ve LPG fiyatları...