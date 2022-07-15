Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Besni Belediye Başkanlığı İlçemiz Erdemoğlu Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Hizmet Binası içerisinde bulunan 1 adet 77 kişilik (95m2) Sinema Salonu, 1 Adet 75 kişilik (95 m2) Sinema Salonu, Fuaye Alanı ve Bina Kantini (200 m2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulüyle 3 yıllığına (36 Aylık) ihale ile kiraya verilmesine karar verilmiştir." denildi.
Besni Belediye Başkanlığı sinema salonu, fuaye alanı ve kantini kiraya verecek
15.07.2022 - 18:26 | Son Güncelleme: 15.07.2022 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Besni Belediye Başkanlığı, sinema salonu, fuaye alanı ve kantinin kiraya verileceğini duyurdu.
Etiketler : Besni Belediye Başkanlığı,
884685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/884685.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER