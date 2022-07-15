Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Besni Belediye Başkanlığı İlçemiz Erdemoğlu Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Hizmet Binası içerisinde bulunan 1 adet 77 kişilik (95m2) Sinema Salonu, 1 Adet 75 kişilik (95 m2) Sinema Salonu, Fuaye Alanı ve Bina Kantini (200 m2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesi gereğince Kapalı Zarf usulüyle 3 yıllığına (36 Aylık) ihale ile kiraya verilmesine karar verilmiştir." denildi.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN