Türkiye Gazetesi

Milli gelirinin önemli kısmını petrolden sağlayan ve günde ortalama 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya'da 17 Nisan'dan bu yana çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyordu. Ülkede, günlük üretimin toplam 100 bin varil ham petrole kadar düştüğü duyurulmuştu.

Libya'da 'Hükümetimiz' isimli resmi platforma göre, Petrol Hilali bölgesinin kanaat önderleri, Ulusal Petrol Kurumunun yeni başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara ile Bingazi kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

PETROL İHRACATI YENİDEN BAŞLADI

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.

Basın toplantısında okunan ortak bildiride, "Petrolün sahalarını denetleyen komitenin başkanı ve üyeleri olarak, engelin Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunun başındaki Mustafa Sanallah olduğunu belirtiyoruz. En önemli talebimiz Sanallah'ın görevden alınmasıydı ve gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.

Libya topraklarının birliği ve petrolün tüm Libyalıların olduğu vurgulanan bildiride, Ulusal Petrol Kurumu için Bin Kıdara başkanlığında yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

ÜRETİM VE İHRACATA İZİN

Bildiride, "Yeni Yönetim Kurulu Başkanımızın, petrol gelirlerinin adil dağılımı başta olmak üzere taleplerimizi yerine getireceğini taahhüt etmesinin ardından saha ve limanların açılmasına karar vererek, üretim ve ihracata izin verdiğimizi ilan ettik" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bin Kıdara, "Kamu güvenliği standartlarına uygun şekilde üretim düzenlemeleri yapılması talimatı verdiğini" aktardı.

HEDEF EN KISA SÜREDE EN YÜKSEK ÜRETİM

"Ulusal Petrol Kurumu, tüm yerel ve uluslararası tarafların çabalarını takdir ediyor, ayrıca siyasi olmayan profesyonel sabitlere bağlı kalacağını ve görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğini taahhüt ediyor" diyen Bin Kıdara, tüm petrol sahalarında doğrudan üretimin başlayacağını ve en kısa sürede en yüksek üretim seviyelerine ulaşmak için Petrol ve Gaz Bakanlığı ile sürekli koordinasyon halinde çalışacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Temmuz Salı günü Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiğini bildirmişti.

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