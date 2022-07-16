Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oldukça karamsar ve belirsizliğin hakim olduğu bir tablo çizen Georgieva, “IMF'nin daha önce uyardığı aşağı yönlü riskler artık gerçek oldu.” şeklinde konuştu. Georgieva, savaşın emtia ve gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

ENFLASYONUN ETKİLERİ DERİNLEŞECEK

Koranavirüs pandemisinin de getirdiği aksaklıklar olduğu ve yenilenen darboğazların ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Georgieva, aşağı yönlü risklerin devam edeceğini ve derinleşebileceğini belirterek enflasyonun daha kalıcı hale gelmesi halinde potansiyel olarak büyümeyi etkileyebilecek, özellikle yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri şiddetlendirebilecek daha güçlü politika müdahalelerini gerektireceğini ifade etti.

“ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMALILAR”

Ülkelerin enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Georgieva, enflasyonu düşürememenin toparlanmayı riske atabileceğini ve savunmasız insanlar için yaşam standartlarına daha fazla zarar verebileceğini belirtti. Küresel iş birliğinde yeni bir ivmenin önemini vurgulayan Georgieva, özellikle gıda güvensizliği ve yüksek borç risklerini ele almak için G20 liderliğine ihtiyaç olduğunu aktardı.

ABD'de yıllık enflasyon rakamları açıklandı ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,3 arttı. Ülkede enflasyon yıllık bazda yüzde 9,1'le 41 yılın yeni zirvesine yükseldi.