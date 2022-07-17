Türkiye Gazetesi

Konutta artan fiyatlardan sonra şimdi de depozito krizinin yaşandığı ifade ediliyor. Bazı ev sahiplerinin, kiracılarını çıkartırken depozitoyu geri ödeme konusunda sıkıntılar çıkardığı dile getiriliyor. Kimisi vermiyor kimisi ise eksik ödemenin yollarını arıyor. Öyle ki 5 yıl önce avro cinsinden aldığı depozitoyu o günün TL değerinde ödemeye çalışanlar bile olduğu sosyal medyaya yansıdı.

İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜ

Bu tip davranışlarda bulunan ev sahiplerine karşı kiracıların hakları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Depozito genel uygulamalarda kira bedeline mahsup edilse de hukuki açıdan bu şekilde mahsup edilmesi mümkün değildir. Mal sahibi depozito bedelini tahliye sonrasında iade etmekle yükümlüdür. Eğer depozitosunu iade alamaz ise hukuki yollara başvurması gerekir” dedi.

NE ZAMAN ÖDENMEZ?

Depozitonun hangi durumlarda geri ödenmeyeceği konusunda ise Akdoğan “Depozito aslında güvence bedeli demektir. Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan elektrik, su, doğalgaz, aidat ve borçları varsa bu borçlar mal sahibi tarafından depozitodan mahsup edilebilir. Eğer verilen depozito yeterli olmaz ise, kalan miktarı kiracı kontratlarda genellikle ödemeyi kabul ve taahhüt eder” diye konuştu.

3 AYLIK BEDELİ AŞAMAZ

Hakan Akdoğan, depozito prosedürlerini şöyle özetledi: Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya depozito verme borcu getirilmişse, bu bedel üç aylık kira bedelini aşamaz. Depozito olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırmalı, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo etmelidir. Banka, depozitoyu ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir. Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.

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