Türkiye Gazetesi

Perşembe günü açıklanacak ECB para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yakından takip edilecek. ECB'nin uzun bir aradan sonra faiz artışına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltmesi beklenirken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de hâlâ masada duruyor. Hafta içinde FED'in agresif şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin beklentiler ve artan güvenli liman talebi, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, avro/dolar paritesi 0,9952 ile son 20 yılın en düşüğüne geriledi. Haftanın son işlem gününde FED'in 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalindeki geri çekilişe paralel kayıplarını büyük oranda telafi eden Avro/Dolar paritesi, haftayı yüzde 1 azalışla 1,0080'den tamamladı. Avrodaki değer kaybı Türkiye’nin ihracat ve turizm kaynaklı gelirlerini azaltırken, dolar bazlı borçluluğunu artırıyor. Gelecek hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? 24 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları Merkez Bankası dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası altıncı kez faizi yüzde 14’te sabit bıraktı. Kritik karar sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Haftanın son iş gününe yükselişle başlayan gram ve çeyrek altın dalgalı seyrine devam ediyor. Öte yandan Fed Başkanı Powell açıklamaları küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Peki 24 Haziran 2022 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yüzde 14'te sabit tutuldu Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.