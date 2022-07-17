Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa ülkelerinde başta un ve ayçiçek yağı olmak üzere temel gıda ürünlerinde tedarik sıkıntısı ve fiyat artışı yaşanmıştı. Dünyanın en önemli ihracatçıları arasında yer alan iki ülkenin savaşı sonrası Rusya, geçtiğimiz mart ayında açıklanan 1,5 milyon ton ayçiçek yağı ihracat kotasının 400 bin ton daha artırıldığını açıkladı.

KISITLAMALAR 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Rusya, ülke içindeki arzı gerekçe göstererek, geçtiğimiz mart ayında açıklanan ayçiçek yağı ve ayçiçek küspesi ihracat kotasının artırıldığını duyurdu. Hükümet 1,5 milyon ton ayçiçek yağı ihracat kotasının 400 bin ton daha artırıldığını, 700 bin ton ayçiçeği küspesi ihracat kotasının ise 150 bin ton daha artırıldığını açıkladı.

İhracat kısıtlamalarının 31 Ağustos’a kadar süreceği belirtilirken, hükümet kısıtlamaların gevşetilmesi kararından üreticilerin fayda sağlayacağını dile getirdi.

15 NİSAN'DA BAŞLAMIŞTI

Rusya Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayında iç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan’dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirildiğini açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İç piyasada istikrarı korumak için 15 Nisan'dan 31 Ağustos tarihine kadar ayçiçeği yağı ihracatına geçici olarak kota getirilmiştir. Kota miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Ayçiçek yağına zam geldi, 5 litrelik yağın fiyatı güncellendi! İşte son durum Dünyanın en önemli tahıl ihracatçıları arasında yer alan ve aynı zamanda ayçiçek yağında da kilit role sahip olan iki ülke, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim dünyada gıda endişesine yol açtı. Türkiye'de de özellikle ayçiçek yağı konusunda yaşanan panik ve artan fiyatlar sonrası devreye giren Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 litrelik yağ fiyatlarında artışa gitti. 129 liraya satışa sunulan ayçiçek yağının fiyatı 135 liraya yükseldi.