Türkiye Gazetesi

Türk müteahhitler, yeni iş alanları için Körfez ve Orta Doğu turuna çıkıyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından hazırlanan sektör raporuna göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde hayata geçmesi öngörülen yüzde 52'si üstyapı olmak üzere 3,9 trilyon dolarlık proje bulunuyor. Bu projeler için BAE, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi ülkelerle görüşme trafiği iyice hızlandı. Yılın ilk 6 ayında yurt dışında 4,6 milyar dolarlık 132 yeni proje üstlenen Türk müteahhitler, artan petrol gelirlerinin yeni fırsatlar sunduğu coğrafyalarda siyasi ilişkilerin de yeniden normalleştiği Körfez Bölgesi ve potansiyel pazar olarak takip edilen Sahra altı Afrika'nın öne çıktığına vurgu yapıyor.

BAE VE 3,3 TRİLYON DOLAR

Söz konusu raporda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dikkat çekiliyor. BAE'de pandemi sebebiyle durdurulan projelerin hayata geçirilmesi sürecinde tercih Türk müteahhitlerden yana kullanılıyor. Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman’ın haziran ayındaki Türkiye ziyareti sırasında da Türk müteahhitler konuk bakanlar ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile de bir araya gelmiş, burada da ülkenin 3,3 trilyon dolarlık alt ve üstyapı ihaleleri konuşulmuştu. Uluslararası raporlarda da Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki 3,9 trilyon dolarında projenin hayata geçirilmesi öngörülürken, ilk etapta Irak ve Suudi Arabistan'da hemen ihale edilmeyi bekleyen 100 milyar dolarlık proje bulunuyor.

Firmalarımız Orta Doğu ve Afrika'da önemli işler üstleniyor. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'daki teknoloji harikası Al Thumama Stadı da Türk imzası taşıyor.

AFRİKA İÇİN HIZLANMA

TMB'nin çalışmasına göre Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya ve Gana olmak üzere Sahra-altı Afrika bölgesinde de 880 milyar dolar tutarında enerji, ulaştırma ve petrol projesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Raporda, bu bölgeyi de yakından takip eden TMB’nin Kuzey Afrika’da öne çıkan Cezayir’e eylül ayında Ticaret Bakan Yardımcısı başkanlığında bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlenmesi planlanıyor. Müteahhitler ayrıca yurt dışında Türk bankaları tarafından verilen teminat mektupları ve kontr-garantilerin doğrudan kabulünde yaşanan sıkıntıların ülkemiz diplomasisinin üst düzey ikili temaslarında gündeme alınması ihtiyacını da dile getiriyor.

SAVAŞTAKİ RUSYA'YA 4 PROJE

Geçtiğimiz yıl 11 milyar dolar tutarında rekor seviyede proje üstlenilen Rusya'da devam eden projeler 20 milyar doları buluyor. Ülkede şantiyeler kapanmasa da Avrupa şirketleriyle ortak yürütülen projeleri aksayan Türk müteahhitler, belirsizlik ve bekleme sürecinden olumsuz etkilenmesine rağmen yılın ilk 6 ayında Rusya'da 396 milyon dolar tutarında 4 yeni proje üstlendi.

> Yurt dışında istihdam edilen Türk iş gücü sayısı 35 bin civarında. Bu sayının 100 bine çıkarılması hedefleniyor. Bunun için TMB ilgili bakanlık ve kurumlarla teması sürdürüyor. Bu iş gücü üzerindeki gelir vergisi istisnası sağlandığında sayının kolaylıkla 100 bine çıkacağı ifade ediliyor.

A Milli Takım Dünya Kupası'na gidemedi ama Katar 2022'de asayişi Türk TOMA'ları sağlayacak Türk savunma sanayisi ürünü toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki güvenlik önlemlerinde kullanılacak.

Türk müteahhitler Körfez’e açılıyor Çin'in ardından dünyanın en fazla iş hacmine sahip olan Türk müteahhitler; Rusya ve Ukrayna pazarında oluşacak kayıplarını, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok yeni pazarda kapatacak