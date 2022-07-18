Türkiye Gazetesi

Tarla ürünlerinin ortaya çıkmasıyla gerilemeye başlayan, ancak bayramda memleketine gidenlerin talebiyle yükselen sebze ve meyve fiyatları yeniden düşüşe geçti. Pazarlarda domatesin fiyatı 2 liraya kadar düşerken, salatalık 4-5 liraya, biber 7 liraya satılmaya başlandı. Tokat'ta bir pazar yerinde bayram öncesinde 7-8 lira olan salatalığın kilosu 4-5 liraya, 15 liraya kadar düşen domatesin kilosu ise 5 liraya kadar düştü. Aynı şekilde geçen hafta 15 liraya yükselen biberde fiyat 7-8 liraya kadar düştü. Kabak ve salatalıkta da geçen hafta 7,5-8 lira olan fiyatların bu hafta 4 lira olduğunu görmek mümkün.

Türkiye'nin sebze ve meyve üretim merkezlerinden Adana'da ise domates fiyatı 2 liraya kadar düşerken, pazarda salatalık 4 lira, patlıcan 5 lira ortalama fiyatla satılıyor. Büyük kentlerde kilosu 5-6 liradan aşağı düşmeyen kavunun tanesi Adana'da 5 lira. Türkiye'nin karpuz ihtiyacını karşılayan en önemli merkezlerden Adana'da karpuzun kilo fiyatı ise 1 liraya kadar gerilemiş durumda. Pazarlarda maydanoz, dereotu gibi ürünler ise 1 lira ile 2 lira arasında etiket taşıyor.

Sebzeden sonra meyve de ucuzlayacak Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze fiyatlarından sonra meyve fiyatlarının da düşmeye başladığını belirterek “Ürün bol, telaş yapmaya lüzum yok. Fiyatlar rayına oturuyor” dedi.

Hal Yasası’nda sona yaklaşıldı! İşte sebze ve meyve fiyatları böyle düşecek İki yıldır üzerinde çalışan Hal Yasası’nda sona gelindi. Gelecek olan yasa ile fahiş fiyatlarının önüne geçilecek. Çalışmanın detaylarına bakıldığı zaman hal esnafının birbirine ürün satması önlenecek, büyükşehirlere yeni haller açılacak, çürüme ve bozulmaya karşı soğuk zincir taşımacılığı desteklenecek. Aracılar ise en düşük seviyeye indirilecek. Öte yandan hallerin modernizasyonu sağlanarak teknolojiden daha fazla yararlanılması sağlanacak.