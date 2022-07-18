Türkiye Gazetesi

Üniversitenin 20. dönem lisans ve 23. dönem lisansüstü mezuniyet töreninde konuşan Güler Sabancı "Paris Anlaşması'nda öngörülen 1,5 derece ısınma hedefinin ötesine geçileceği kabul ediliyor. Gerek ülkemizde gerek dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak oluşan sel, yangın, kuraklık gibi doğal afetlerde önemli artışlar yaşıyoruz. Dünyanın el ele vererek bu soruna çözümler üretmesi, birlikte çalışması gerekiyor" dedi. Genç mezunlara tavsiyelerde de bulunan Sabancı "Sizler kariyerinizde hedeflediğiniz başarılara kolaylıkla ulaşabilecek donanıma sahipsiniz. Her biriniz çevrenizde, ailelerinizde, mahallenizde; tüm sorunların çözümüne katkı verebilir, çözümün bir parçası olabilirsiniz" dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de Üniversite sınav sonuçlarına göre, ilk 1000'den aldıkları öğrenci sayısını 3 yıl içinde 2 katına çıkardıklarını, mezunların yüzde 97'sinin diplomalarını aldıkları yıl içerisinde tercih ettikleri sektörde iş hayatına katıldıklarını dile getirdi.

2070’te üç kişiden biri iklim göçmeni olacak Sel, hortum, deniz seviyesinin yükselmesi, kasırga, kuraklık, kıtlık, gibi afetler, göç sebeplerinin yüzde 90’ını oluşturuyor

Nükleere iklim ayarı Türkiye’de Akkuyu’dan sonra ikinci bir nükleer santral için hazırlıklar sürerken, hükûmet; nükleer enerji ve teknolojisinin uluslararası kurallara göre kullanılması, çevreye zarar vermemesi ve atıklarının saklanması konusunda Paris İklim Anlaşması’nın belirlediği kurallara uygun olarak yeni bir taslak hazırlıyor.