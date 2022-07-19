Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İSTANBUL

Yumurta üretiminde artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri fiyatlara rekor artış olarak yansıdı. Birkaç hafta önce 30 lira civarında satılan yumurtanın kolisi 50 liraları gördü. Ucuzluk marketlerde orta boy yumurtanın fiyatı 46,5 lirayla 47,5 lira arasında değişiyor. Yumurta maliyetlerinin 1,5 lira seviyesinde olduğunu ifade eden üreticiler, bir süredir toptan satış fiyatlarının 70 kuruş olması sebebiyle üretimin durma noktasına geldiğini söylüyordu. Yüzde 100'ün üzerinde zarar ettiklerini kaydeden üreticiler, devletten yem desteği isterken, nakliye maliyetlerinin de 3 bin liradan 10 bin liraya çıktığını vurguluyordu.

ÜRETİCİ BİRAZ OLSUN NEFES ALDI

Yumurta toptancısı Süleyman Önal, fiyatların şu anda dengelenmeye başladığını belirterek, orta boy yumurtanın 42 lira seviyesine çıktığını, büyük boy yumurtanın 45 liraya, XL’ların ise 50 liraya satıldığını anlattı. Önal “Tabii marketlerde bunlar beşer lira daha fazla oynar. Şu anda telafi etmedi zararlarını ama biraz olsun nefes aldı üretici diye düşünüyorum” dedi.

Tanesi 2 liraya dayandı! Asgari ücrette artışında ardından yumurta fiyatlarına yüzde 40 zam Asgari ücrete yüzde 30'luk ara zam yapılmasının ardından birçok şeye olduğu gibi yumurtaya da zam geldi. Ara zammın ardından 30'lu yumurta 45 TL'ye yükseldi.

Yumurtacılardan 'zarar ediyoruz' iddiası Rekabet Kurulu, yumurta sektöründeki fiyat hareketliliğiyle ilgili 29 şirket ve 13 birliğe iki ayrı soruşturma başlatırken, kışın 45 liralara kadar çıkan 30’lu yumurta fiyatlarının 26-27 liralara düşmesi sonrasında stokçuluk iddiaları gündeme geldi.