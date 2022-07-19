Türkiye Gazetesi

Gemlik Tesisi'nde inşaatın başlamasının ardından geçen 2 yılda plan doğrultusunda TOGG deneme üretimi için hazırlık son aşamaya geldi. Tesiste gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provalar başarılı şekilde gerçekleştirildi, deneme için sayılı günler kaldı. Yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak tesiste üretilecek TOGG, Avrupa normlarında teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasından sonra 2023'ün ilk çeyreğinde C segmentinde 'doğuştan elektrikli' olarak pazara çıkacak. Ardından yine C segmentinde Sedan ve Hatchback modelleri devreye alınacak. 2 model daha üretilerek 5 araçlık ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

TOGG tesisinin temeli 18 Temmuz 2020'de atılmıştı. Üst yapı çalışmaları Ocak 2021'de başlayan tesiste 250 robot devreye alındı, ekipman ve montajlar tamamlandı. 1,2 milyon metrekare alan üzerine inşa edilen tesis, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. İnşaatında 9 bin 700 kişinin görev aldığı tesiste 3 milyon saat çalışma yapıldı. Tesis, üretim kapasitesi 175 bini bulduğunda istihdam 4 bin 300 kişi olacak. 2030'a kadar toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretimi planlanıyor.

Togg son viraja girdi, yeni duyurular üst üste geldi! Resmi hesaptan paylaştı Yerli otomobil projesinin mimarı Togg, aracın geliştirme aşamasında son viraja girerken yeni duyurular yapmaya devam ediyor. Son olarak şirket, 7 yeni iş ilanı daha yayımladı.

Yerli otomobil için arıyor: Togg resmi hesabından yayınladı Togg, yerli otomobil üretimi için yeni işe alımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak şirket, yeni iş ilanları açtı. Geçtiğimiz haftalarda da iş ilanlarını duyurmuştu.