Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) yayımladığı nisan ayı doğalgaz sektör raporu, Türkiye’nin doğalgaz tedarik karnesini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye’nin doğalgaz ithalat miktarı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 4,1 milyar metreküp oldu. Toplam doğalgaz ithalatında LNG’nin (sıvılaştırılmış doğalgaz) payı geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 3 artarken, boru gazı ithalatının payı ise yüzde 3 oranında azaldı. Türkiye, bu yılın nisan ayında toplam 5 ülkeden doğalgaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya’nın payı yüzde 46,28 olurken, Azerbaycan’ın payı yüzde 18.04, İran’ın ise yüzde 20,59 oldu. Türkiye ayrıca, Cezayir’den yüzde 9,01 oranında, ABD’den yüzde 6,08 oranında gaz ithal etti. Geçen yıl nisan ayında ABD’den doğalgaz ithal edilmezken, nisan ayında 247 milyon metreküp doğalgaz alındı. Bir önceki yılın aynı ayına göre Azerbaycan’dan ithal edilen doğalgaz miktarı yüzde 5 ve Rusya’dan ithal edilen gaz miktarı ise yüzde 25 azaldı.

YERLİ ÜRETİM DEVAM ETTİ

Diğer yandan, az da olsa doğalgazda üretim ve ihracat da devam etti. Üretilen doğalgaz miktarı Nisan’da 28 milyon metreküp oldu. Üretilen gazın yüzde 96’sından fazlası yine Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli’deki sahalardan çıkarıldı. Söz konusu ayda ihracat ciddi oranda düşerken, Sırbistan’a 0,03 milyon metreküp doğalgaz ihraç edildi. Ayrıca, başta Rusya olmak üzere bazı üretici ülkelerin arz kısıtlamaları sebebiyle Avrupa’nın doğalgaz ithalatının azalması ile Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş geçtiğimiz yıldan beri devam ediyor. Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı nisanda mart ayına göre yüzde 11, Ocak ayına göre ise yüzde 9 oranında artarak 12,06 eurocent/kWh oldu. Doğalgaz fiyatlarının TTF’e endeksli olduğu Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da nisan ayı için meskenlerde doğalgaz satış fiyatı sene başından beri yüzde 27 artarak 30,76 eurocent/kWh olarak gerçekleşti ve Amsterdam bir kez daha Avrupa’da doğalgazı en pahalı kullanan başkent oldu. 29 Avrupa başkentlerinde konut doğalgaz fiyatları kıyaslandığında Ankara, doğalgazı en ucuz kullanan başkent olarak kayda geçti.

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