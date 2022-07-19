Türkiye Gazetesi

Tesislerin çoğunun yüzde 100 doluluğa ulaşması otelleri, bu yolla alışverişin artması da çevre esnafı sevindirdi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde iç turizmde iç piyasada 3 milyona yaklaşan hareketlilik olduğunu, tesislerin ise yüzde 90 doluluğa ulaştığını bildirdi. Lise giriş ve üniversite giriş sınavlarının bitmesi, okulların tatil olup son sınıflardaki öğrencilerin mezuniyet törenlerinin de sona ermesi, tatil için birçok unsuru bir araya getirdi ve iç pazar hareketliliği zirveye çıktı.

TURİZMCİDEN TAVSİYE

Turizmciler, Türkiye genelinde insanların genellikle Akdeniz ve Ege sahillerine bayramlarda seyahat etme gibi bir eğilimi bulunduğunu, yabancılarla Türklerin tatil reaksiyonlarının farklı olduğunu ifade ediyor. Ferit Turgut “Yerli turistin son dakikacı olması hem avantaj hem dezavantaj. Yerli turistin sadece tatil bölgesinde ya da bayramlarda tatil yapma gibi durumu var. Yabancı turistler ise tatilini bir yıl önceden planlıyor. Bayramdan sonra yapılacak tatillerde fiyatlar daha makul olabiliyor” dedi. Tatilini henüz planlamamışlara tavsiyelerde bulunan Turgut “Erken rezervasyon fırsatları takip edilebilir. 15 Ağustos sonrası sezon hafifler. Bu dönemde daha uygun fiyatlar bulunabilir. Eylül ayında özel fiyatlar olabilir. İnsanlar programlarını daha geniş bir döneme yaymalı” dedi. Öte yandan Antalya'nın bu yılki turist beklentisi 9 milyon civarında. Almanya'nın, eksilen Rus turist pazarına destek verdiğini, çok büyük sıçrama olmasa da sevindiren rakamlar olduğunu söyleyen Turgut “Rusya ve Ukrayna'nın olmaması büyük kayıp. Ama onların yerini başka pazarlar tamamlıyor. Avrupa'nın kuzeyinde salgının yeniden hareketlenmesi ise dezavantaj olabilir” diye konuştu.

Turizm merkezinde köpekbalığı saldırısı: Kıyı şeridi tamamen kapatıldı! Mısır’ın Hurgada kentinde köpek balığının saldırısına uğrayan bir kadın hayatını kaybetmişti. Kapatılan sahil şeridinde bugün bir kadın cesedi daha bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer bölgenin 3 gün boyunca kapatılarak dalış, yüzme, uçurtma gibi tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını acırdı.

Turizmde yüzler gülüyor, hem doluluk hem fiyatlar artıyor Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmde son iki yıldır pandemi nedeniyle hasret kalınan canlılığa yeniden merhaba demenin mutluluğunu yaşadıklarını, turizmde Türkiye’nin ve İstanbul’un yıldızının daha da parlayacağını söyledi.