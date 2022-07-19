Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya'nın enerji kaynaklarını silah olarak kullanmaya devam ettiği bir ortamda, enerji ithalatımızın çeşitlendirilmesi AB için bir önceliktir. Avrupa Komisyonu Başkanı Başkanı Von der Leyen ve AB Enerji Komiseri Kadri Simson, iş birliğini daha da güçlendirmek için yarın Azerbaycan'da olacak” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇİYOR

Uluslararası Enerji Ajansı, Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve bp verilerinden derlediği verilere göre, Azerbaycan geçen yıl 43,9 milyar metreküp doğalgaz üretti. Geçen yıl ürettiği gazın 18,9 milyar metreküpünü ihraç eden Bakü, bunun 8,5 milyar metreküpünü Türkiye'ye gönderdi. Bu dönemde, Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla 8,2 milyar metreküplük kısım ise Avrupa'ya transfer edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şubatta yaptığı açıklamaya göre, geriye kalan doğalgaz ise Bulgaristan ve Gürcistan gibi Avrupa ülkelerine iletildi.

YENİ YATIRIM YAPILACAK

Öte yandan toplam 1,3 trilyon metreküp ispatlanmış doğalgaz rezervine sahip Azerbaycan'dan gönderilen gazın artırılması için ek yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Ek boru hattı ve kapasite genişletme yatırımlarının yanı sıra Bakü'nün doğalgaz üretimini de ciddi seviyede artırması gerekiyor.

Avrupa başkentlerinde doğalgaz fiyatları GAZ-BİR’in Avrupa ülkelerini kapsayan sektör raporuna göre Avrupa başkentlerinde en pahalı doğalgazı kullanan şehir Amsterdam oldu. Aynı raporda en ucuz doğalgazı kullanan başkent ise Ankara olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den kritik doğalgaz hamlesi! 3 alternatif var, geri sayım başladı Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ulaştırılması konusunda 3 alternatifleri bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hazar üzerinden TANAP hattının kullanılması, SWAP anlaşması veya gemiler ve gemilerden sonra boru hattı olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışıyoruz ve kısmet olursa sona yaklaştık" dedi.