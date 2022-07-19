Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda düşen risk algısı doların güçlenmesine neden olurken, dolar/TL kuru 17,56'nın üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 30'u aşan yükseliş kaydetti. Güne 17,44 ile başlayan dolar, saat 10:52 itibarıyla %0,74 artışla 17,5612 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,27, en yüksek 17,51 seviyelerini gören dolar günü 17,4615 seviyesinde kapattı.

DOLARDA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYE

Dolar, 27.06.2022 tarihinde 16,07 ile son bir ayın en düşük, 19.07.2022 tarihinde ise 17,56 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO’DA KAÇ LİRA OLDU

Euro ise güne 17,72 ile başlarken, saat 10:59 itibarıyla %1,60 artışla 17,99 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,44, en yüksek 17,82 seviyelerini gören Euro, günü 17,74 seviyesinde kapattı.

EURO’DA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SEVİYE

Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,01 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 18,59 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KARAR HAFTASI

ABD enflasyon verisinin ardından 109 seviyesini aşarak rekor kırdan dolar endeksi dün 107'ye geriledi. Geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez 1'in altına gerileyen euro/dolar ise bu sabah itibarıyla 1.01'in üzerine çıktı. Uzmanlar perşembe günü faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda vereceği mesajların da euro üzerinde etkili olacağını belirtti.

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