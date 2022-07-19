Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ev sahipliğinde bugün Tahran’da üçlü görüşme gerçekleştirecek. Toplantı öncesi İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasında 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı. İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasındaki birçok petrol sahasının geliştirilmesi yönünde imzalanan anlaşmaların toplam tutarının 40 milyar dolar olduğu belirtildi.

NIOC İcra Direktörü Mohsen Khojastemehr, Rus Gazprom Şirketi ile anlaşma imzalandığını duyurarak, Rusya’nın Kuzey Pars Gaz Sahaları’na 10 milyar dolar düzeyinde yatırım yapacağını söyledi. Khojastemehr, anlaşmaya bağlı olarak Rusların Basra Körfezi’ndeki Kiş Adası’nda bulunan sahalarını geliştireceğini belirterek, Kuzey Pars Gaz Sahası’ndaki üretim hacminin 100 milyon metreküp arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

'DÜNYA GAZ REZEVRLERİNİN YÜZDE 30'UNU OLUŞTURUYOR'

NIOC İcra Direktörü Mohsen Khojastemehr, Rusya ile işbirliğinin kendileri için önemine vurgu yaparak, "İran ve Rusya'nın dünya gaz rezervlerinin yüzde 30'unu oluşturan toplam 70 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu nedenle bu iki ülke dünyanın enerji sürdürülebilirliğini sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır" dedi. Khojastemehr Rusya ile geçmiş yıllarda da büyük ölçekli işbirliği anlaşmaları yaptıklarını hatırlatarak, yeni anlaşmalar ile birlikte İran petrol üretimini arttırmayı ve ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da: Tahran'da kritik zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider görüşmeye geçti.

Tahran'da kritik zirve: Toplantının gündemi Suriye Salı günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da buluşacak. Suriye gündemli üçlü zirvede, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkların ele alınacak

Tahıl Zirvesi dünya basınında: Gözler şimdiden Tahran'daki görüşmeye çevrildi Dünya’nın gözü dün İstanbul’da gerçekleşen ‘Tahıl Koridoru’ Zirvesi’ndeydi. Dünya basını dünkü toplantıyı başlıklarına taşıdı.